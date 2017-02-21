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НАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетах

В анонсе говорится об открытии некой планеты за пределами нашей Солнечной системы

НАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетах
Фото: Reuters

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэрокосмическое агентство НАСА проведет в среду, 22 февраля, пресс-конференцию, посвященную экзопланетам.

В анонсе отмечается, что темой выступления станет некое "открытие за пределами нашей Солнечной системы". Других подробностей пока не приводится. Пресс-конференция состоится в 21:00 по московскому времени, трансляция будет вестись на сайте агентства и на телеканале Nasa TV. Объявление уже взволновало ученое сообщество и социальные СМИ.

"У НАСА пресс-конференция в среду об экзопланете, и люди, которые в курсе, намекают, что это нечто важное", - пишет Buzz Feed в твиттере.

По самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь.

Как ранее сообщалось, на пресс-конференции в мае 2016 года НАСА подтвердило существование 1284 экзопланет вне солнечной системы. Как уточнил главный научный сотрудник в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне Эллен Стофан, это число в два раза превосходит количество планет, ранее обнаруженных с помощью телескопа "Кеплер".

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Анализ был проведен на основании данных каталога кандидатов в планеты, полученных телескопом "Кеплер" в июле 2015 года. Было идентифицировано 4 302 потенциальных планет. Для 1 284 кандидатов, возможность быть названной планетой превысила 99%, что представляет необходимый минимум, требуемый для получения статуса планеты.

Еще 1 327 кандидатов на статус планеты, по всей видимости, ими не являются, так как вероятность у них ниже 99%, и они требуют дальнейших исследований. Оставшиеся 707, видимо, являются астрофизическими явлениями.

В настоящее время НАСА пристально изучает десятки планет, которые обращаются вокруг звезд наподобие нашего Солнца. Первая открытая экзопланета, напоминающая своими размерами Землю, была Kepler-186f, напоминает The International Business Times. Это первая планета с радиусом, близким к земному, обнаруженная в обитаемой зоне другой звезды. Она находится в планетной системе красного карлика Kepler-186 в созвездии Лебедя на расстоянии 492 световых лет от Земли. О ее открытии было объявлено 17 апреля 2014 года.

Теги: НАСА
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