НАСА обнаружило три предположительно пригодных для жизни экзопланеты

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американское космическое агентство (НАСА) обнаружило три потенциально пригодных для жизни планеты. Они были обнаружены с помощью телескопа Spitzer и находятся на расстоянии примерно в 40 световых лет от Земли, говорится в сообщении НАСА.

New record! We’ve found 7 Earth-sized planets around a single star outside our solar system; 3 in habitable zone: https://t.co/GgBy5QOTpK pic.twitter.com/NEavRSXDU2 — NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.

Всего в системе TRAPPIST-1, открытой еще в 2016 году, имеются семь экзопланет, то есть планет, находящихся за пределами Солнечной системы. Три из них находятся в том диапазоне расстояний от звезды, в котором планета может иметь жидкую воду - ключевое условие для возникновения жизни. В то же время, как уточняется на сайте НАСА, теоретически все семь планет могут содержать жидкую воду.

"Это открытие может быть важным элементом в решении задачи поиска пригодной обитаемой среды (экзопланет - ИФ) - мест, благоприятствующих жизни", - заявил представитель Дирекции научных миссий НАСА Томас Цурбухен.

Отмечается, что из открытых планетных систем TRAPPIST-1 обладает самым большим количеством экзопланет, предположительно пригодных для жизни.

Семь экзопланет обращаются вокруг красного карлика - одиночной звезды в созвездии Водолея.

По данным НАСА, все семь экзопланет обращаются крайне близко к красному карлику - ближе, чем Меркурий к Солнцу. Однако благодаря относительно невысокой температуре звезды на экзопланетах может сохраняться жидкая вода. Кроме этого, все семь экзопланет расположены очень близко друг к другу.

Астрономы также предполагают, что эти экзопланеты все время остаются обращенными одной стороной к своему светилу, поэтому на одной их стороне все время продолжается день, а на другой - ночь.