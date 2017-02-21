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Россия передаст Украине 12 осужденных из крымских тюрем

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На 3 марта запланирована передача российской стороной на родину 12 осужденных украинцев, которые отбывали наказание на территории Крыма, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены в Россию", - написал Петухов в фейсбуке во вторник.

При этом он уточнил, что "это не политзаключенные, а лица, которые были осуждены украинскими судами, являются гражданами Украины и имеют право вернуться на территорию Украины".

"Сейчас передача запланирована на 3 марта. Мы дополнительно сообщим, когда наши граждане будут на нашей территории", - сказал замминистра юстиции.

Теги: Украина, Россия, Крым
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