Глава МИД Украины назвал участие РФ общей чертой нерешенных конфликтов в Европе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел открытые дебаты в Совете безопасности ООН по проблематике конфликтов в Европе, сообщает в среду МИД Украины.

"События последнего десятилетия показали, что уже нельзя дальше игнорировать конфликты в Европе и пренебрегать их уроками. Необходимо вернуть внимание Совета безопасности ООН к вопросам европейской безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Климкин подчеркнул, что нерешенные конфликты в Европе имеют одну общую черту - участие в них РФ. Он отметил, что если России не противодействовать, то "каждый "замороженный" конфликт станет активным, а агрессор продолжит создавать новые угрозы и вызовы стабильности".

Глава украинского внешнеполитического ведомства также поднял вопрос реформирования Совбеза в контексте недопущения злоупотребления правом вето. Участие в дебатах принимали делегации около 50 государств-членов ООН.