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Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США

По мнению защиты бизнесмена, Фирташ интересует Вашингтон как влиятельный политик, возможный участника стратегического проекта в титановой отрасли и как бизнесмен, работавший с Россией

Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США
Фото: AP/TASS

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции, отказавшей экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по запросу американских властей.

"Суд удовлетворил жалобу прокуратуры на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, приняв, таким образом, решение, отличное от суда первой инстанции", - объявил судья в ходе заседания во вторник днем.

В то же время он уточнил, что "федеральный министр юстиции принимает окончательное решение об экстрадиции", а также добавил, что решение об экстрадиции не является признанием того, что обвиняемый является преступником.

Защита украинского бизнесмена в ходе разбирательства подчеркивала, что для США важно было остановить Фирташа как влиятельного политика и бизнесмена, а также как возможного участника стратегического для Вашингтона проекта в титановой отрасли.

Помимо того адвокаты убеждены, что США заинтересованы в экстрадиции Фирташа, так как он активно работал с Россией, в особенности в газовой сфере, в частности, с "Газпромом".

Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В период работы прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Олигарху в случае экстрадиции грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

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Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос минюста США об экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. Впоследствии прокуратура Вены подала апелляцию на это решение.

Основные направления деятельности Group DF - азотный, титановый, газовый и банковский бизнес.

Теги: Австрия, Дмитрий Фирташ, США
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