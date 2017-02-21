Украинского бизнесмена Фирташа задержали в Вене по запросу Испании

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ был задержан во вторник в Вене почти сразу после проигрыша апелляционного суда по делу об экстрадиции в США, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По его словам, это задержание связано с выданным испанской прокуратурой ордером на арест бизнесмена.

Информацию о задержании Фирташа по запросу испанских властей агентству Bloomberg подтвердил пресс-секретарь австрийской прокуратуры.

Как ранее сообщало агентство "Интерфакс-Украина", в ходе заседания об экстрадиции в США судья сообщил, что такое ходатайство об экстрадиции в Испанию поступило в минувшую пятницу. Судья назвал неверной информацию, что испанский запрос на экстрадицию повторяет американский.

При этом в пресс-службе бизнесмена опровергают информацию о его задержании. По данным пресс-службы, Фирташ вместе с командой юристов обсуждает свою дальнейшую позицию и будет ожидать решения Федерального министра юстиции по вопросу экстрадиции в США в Вене.

Во вторник 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции Фирташа в США по запросу американских властей.