Шотландия выйдет из ЕС вместе с Великобританией при любых перспективах собственной независимости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр по делам Шотландии в британском правительстве Дэвид Манделл считает, что Шотландия должна выйти из состава ЕС вместе с остальной частью Великобритании независимо от того, смогут ли шотландские власти добиться путем референдума независимости своего региона от Лондона, пишет во вторник газета The Telegraph.

"Нет никаких обстоятельств, при которых Шотландия смогла бы остаться членом ЕС после того, как остальная часть Соединенного Королевства его покинет", - приводит газета выдержки из речи, с которой Манделл должен выступить в среду на встрече с депутатами парламента Шотландии.

"Если случится голосование о независимости Шотландии, она (Шотландия - ИФ) будет вынуждена заново добиваться членства в ЕС: а нам не следует высказывать легкомысленных предположений о длительности (возвращения Шотландии в ЕС - ИФ), о процессе, которого будет вынуждена придерживаться Шотландия, или об условиях членства, которые могут быть ей предложены", - также скажет министр.

Западные СМИ напоминают, что в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС (Brexit), однако при этом большая часть жителей Шотландии выступила против Brexit.

В руководстве правящей Шотландской национальной партии позднее заявили, что результаты референдума о членстве в ЕС могут послужить основанием для организации второго референдума об отделении Шотландии от Великобритании. Однако сроки возможного второго такого референдума пока неизвестны.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Великобритании. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании.