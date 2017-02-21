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Пентагон напомнил о законодательных ограничениях военного сотрудничества с РФ

Так в США отреагировали на предложение Сергея Шойгу начать совместные действия против ИГ в сирийской Ракке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Военное сотрудничество между Россией и США по-прежнему приостановлено, это закреплено в законодательстве страны, заявила "Интерфаксу" представитель Пентагона Мишель Балданца.

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"Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с российскими вооруженными силами после незаконных действий России по аннексии Крыма, и это ограничение прописано юридически в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны (National Defense Authorization Act)", - заявила Балданца, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности сотрудничества между военными РФ и США по освобождению Ракки.

По словам представителя военного ведомства, США и Россия продолжают взаимодействовать "по ограниченному ряду вопросов, таких как безопасность операций для развернутых сил".

"Периодические телефонные контакты по безопасности полетов над Сирией являются примером такой динамики", - отметила Балданца.

Кроме того, она напомнила, что военные США и России поддерживают линию связи на высоком уровне.

Теги: США, Россия, Пентагон
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