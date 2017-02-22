Главные новости
В миреAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииВ миреВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВ миреТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
В мире

Защита Виктора Бута направила апелляцию в Верховный суд США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Апелляция по делу российского гражданина Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, была отправлена в Верховный суд США, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

В миреЗапрос о возвращении в РФ Виктора Бута направят в США после смены администрацииЗапрос о возвращении в РФ Виктора Бута направят в США после смены администрацииЧитать подробнее

"Материалы по делу Бута были отправлены в Верховный суд США сегодня (21 февраля - ИФ), ожидается, что получат их завтра (22 февраля - ИФ)", - сказал он "Интерфаксу".

Как отметил адвокат, по статистике, Верховный суд США принимает к рассмотрению лишь один процент всех дел, которые ему направляются. "Дела принимаются в том случае, если они имеют влияние на общенациональную практику", - сказал Тарасов, напомнив, что в США действует система прецедентного права.

По его словам, сговор с оперативниками, который лежит в основе дела Бута, незаконен, и уже были прецеденты, когда обвиняемых по таким делам оправдывали. При этом адвокат отметил, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты Бута.

"Уповаем на то что, что, как мы отметили, это дело имело последствия для российско-американских отношений в плане правового сотрудничества", - сказал Тарасов.

Он пояснил, что в обращение в Верховный суд вошли "ссылки на заявления (главы МИД РФ Сергея) Лаврова и (бывшего госсекретаря США Джона) Керри, ссылки на брифинги (официального представителя МИД РФ) Марии Захаровой". В частности, пояснил защитник, говорилось о недопустимости того, что с момента ареста Бута в Таиланде "было поймано 27 россиян в третьих странах".

"Мы отметили, что когда нависла угроза мирового терроризма и наркотрафика, такие великие державы как США и Россия должны сотрудничать, и подобным разногласиям должен быть положен конец", - сказал Тарасов.

Ранее Тарасов заявлял "Интерфаксу", что у Верховного суда США есть все основания, чтобы отменить приговор в отношении Бута. "Дело в отношении Бута было сфабриковано, основано на недостоверных доказательствах, а потому мы считаем, что оно должно быть пересмотрено", - сказал адвокат.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Теги: Виктор Бут, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из СШАПремьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Джастин Трюдо объяснил, что уверен в работе иммиграционной системы страныПодробнее
Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России
В своем годовом отчете правозащитники заявили, что в мировой политике в 2016 году активно использовался "язык вражды"Подробнее
Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина
Неофициально причиной смерти дипломата называют сердечный приступПодробнее
Трамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
Официальный представитель Белого дома заявил, что президент США хочет "добиться сделки" с МосквойПодробнее
Парламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"Парламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"
Поправки позволят замораживать активы иностранных нарушителей прав человекаПодробнее
Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплюНижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплю
Чтобы закон был принят, за него теперь должен проголосовать СенатПодробнее
ДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техникиДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники
В самопровозглашенной республике считают, что это связано с желанием украинских властей удержать добровольческие батальоны от участия в антиправительственных беспорядках в КиевеПодробнее
Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
По мнению украинской прокуратуры, депутат Рады Андрей Артеменко помогал России в подрывной деятельности против своей страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииВ миреВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВ миреТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереВ миреПарламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"
Что случилось этой ночью: среда, 22 февраля
Южная Корея по громкоговорителям обвинила Ким Чен Ына в убийстве брата
Защита Виктора Бута направила апелляцию в Верховный суд США
Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Суд в Иркутске оставил под стражей восемь фигурантов дела об отравлении "Боярышником"
Глава МИД Украины назвал участие РФ общей чертой нерешенных конфликтов в Европе
На Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцев
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи