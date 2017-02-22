Защита Виктора Бута направила апелляцию в Верховный суд США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Апелляция по делу российского гражданина Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, была отправлена в Верховный суд США, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

"Материалы по делу Бута были отправлены в Верховный суд США сегодня (21 февраля - ИФ), ожидается, что получат их завтра (22 февраля - ИФ)", - сказал он "Интерфаксу".

Как отметил адвокат, по статистике, Верховный суд США принимает к рассмотрению лишь один процент всех дел, которые ему направляются. "Дела принимаются в том случае, если они имеют влияние на общенациональную практику", - сказал Тарасов, напомнив, что в США действует система прецедентного права.

По его словам, сговор с оперативниками, который лежит в основе дела Бута, незаконен, и уже были прецеденты, когда обвиняемых по таким делам оправдывали. При этом адвокат отметил, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты Бута.

"Уповаем на то что, что, как мы отметили, это дело имело последствия для российско-американских отношений в плане правового сотрудничества", - сказал Тарасов.

Он пояснил, что в обращение в Верховный суд вошли "ссылки на заявления (главы МИД РФ Сергея) Лаврова и (бывшего госсекретаря США Джона) Керри, ссылки на брифинги (официального представителя МИД РФ) Марии Захаровой". В частности, пояснил защитник, говорилось о недопустимости того, что с момента ареста Бута в Таиланде "было поймано 27 россиян в третьих странах".

"Мы отметили, что когда нависла угроза мирового терроризма и наркотрафика, такие великие державы как США и Россия должны сотрудничать, и подобным разногласиям должен быть положен конец", - сказал Тарасов.

Ранее Тарасов заявлял "Интерфаксу", что у Верховного суда США есть все основания, чтобы отменить приговор в отношении Бута. "Дело в отношении Бута было сфабриковано, основано на недостоверных доказательствах, а потому мы считаем, что оно должно быть пересмотрено", - сказал адвокат.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.