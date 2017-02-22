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Минфин США потребовал от МВФ бороться с валютными манипуляциями

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин заявил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристин Лагард, что ожидает от фонда проведения "честного" анализа курсовой политики стран-членов.

В ходе телефонного разговора, сообщается на сайте Минфина США, Мнучин также сказал о важности рекомендаций, которые дает фонд своим членам.

Новая администрация США предупреждала ранее, что готова вводить санкции в отношении стран, которые используют курсовую политику для получения преимуществ во внешней торговле.

В частности, президент Дональд Трамп в ходе избирательной кампании критиковал своего предшественника за то, что он дал возможность Китаю пользоваться преимуществами заниженного курса национальной валюты.

Теги: США, Стивен Мнучин, МВФ, Кристин Лагард
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