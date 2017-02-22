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Азербайджан заявил о предотвращении армянской диверсии в Карабахе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли огневые удары по разведывательно-диверсионной группе, пытавшейся проникнуть на азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе.

"Разведывательно-диверсионная группа ВС Армении с целью совершить очередную провокацию пыталась совершить проникновение на азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе 21 февраля. Подразделения азербайджанских вооруженных сил, постоянно наблюдающие за передвижениями противника, выявили его действия заблаговременно и нанесли огневой удар", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны, противник был вынужден отступить с большими потерями - раненными и убитыми.

"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет, оперативная ситуация по всей линии фронта находится под контролем", - отмечает Минобороны страны.

При этом в Министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опровергли сообщение Минобороны Азербайджана о попытке армянских сил провести диверсионную операцию в зоне конфликта. "Очередное пропагандистское и не соответствующее действительности заявление Азербайджана, преследующее цель оправдать наступательные действия азербайджанских сил", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны НКР Сенор Асратян.

"Армянские силы не осуществляют и не осуществляли каких-либо наступательных действий на линии соприкосновения. Распространенная азербайджанской стороной информация об убитых и раненых армянских военнослужащих также не соответствует действительности", - сказал он.

Теги: Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах
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