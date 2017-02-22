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Лавров ждет от США уточнений по поводу "зон безопасности" в Сирии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве ждут уточнений относительно идеи президента США Дональда Трампа по созданию в Сирии так называемых "зон безопасности", заявил на пресс-конференции в среду министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Будем ждать дополнительных уточнений. Но в принципе, исходим из того, что подобного рода инициативы должны учитывать реальную ситуацию "на земле" в Сирии, где работают многие игроки, как своими сухопутными силами, так и в воздушном пространстве", - сказал Лавров.

По словам министра, в Москве исходят из того, что "зоны безопасности" необходимы для того, чтобы люди, покинувшие свои дома, не подвергались риску.

"Обозначив наше понимание того, о чем может идти речь, ожидаем уточнений со стороны Вашингтона", - подчеркнул Лавров.

"Разумеется, мы будем выступать за то, чтобы любые инициативы подобного рода, которые касаются сирийской территории, согласовывались с сирийским правительством", - подчеркнул российский министр. По словам Лаврова, в противном случае "будет не очень просто реализовывать эти и другие шаги".

Теги: Сирия, США, Сергей Лавров
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