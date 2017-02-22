Шойгу заявил о близком завершении войны в Сирии

По его словам РФ помогла предотвратить распад страны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа", - сказал Шойгу в Госдуме в среду.

"Решены геополитические задачи, нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, нарушена их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения", - заявил министр обороны РФ.