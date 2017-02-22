Улица имени Чуркина появится в Цхинвале

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина Орденом "Уацамонг" (Орден мужества) и поручил администрации Цхинвала проработать вопрос о присвоении одной из улиц имени дипломата.

"В знак признания особых заслуг в утверждении справедливости и равенства прав всех наций и народов в международных отношениях, а также за личный вклад в укрепление государственной независимости Южной Осетии и проявленное при этом мужество наградить Орденом "Уацамонг" Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в указе, подписанном в среду.

"В Южной Осетии помнят Виталия Чуркина как человека, который в самое тяжелое для народа время в августе 2008 года сделал все, чтобы мир узнал правду о событиях в Южной Осетии. В эти дни к посольству России благодарные жители приносят цветы", - отметил Тибилов.

Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.