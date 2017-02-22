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Мехико оспорил новые директивы о депортации нелегалов из США

Мексика отказалась принимать нелегалов латиноамериканского происхождения не из этой страны

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что его страна не намерена соглашаться с новыми указаниями о депортации нелегальных иммигрантов из США, сообщил в среду американский телеканал USA Today.

"Я хочу четко обозначить - правительство и граждане Мексики не обязаны принимать предложения, которые одно государство хочет выдвинуть в отношении другого в одностороннем порядке - мы не примем их потому, что у нас нет на то причин, и это не в наших интересах", - заявил Видерагай.

Меморандумы с новыми указаниями для американской иммиграционной службы были изданы накануне министерством внутренней безопасности США.

В них в частности говорится о введении новых порядков депортации, согласно которым сотрудники иммиграционной службы США смогут высылать обнаруженных нелегалов латиноамериканского происхождения в Мексику, даже если они и не из этой страны.

Именно эта часть нововведений послужила причиной для такой реакции со стороны мексиканского министра, который заявил, что Мексика не будет сотрудничать с США по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что эти меморандумы также послужат упрощению процесса высылки и увеличат число нелегалов, подлежащих немедленной депортации сразу после того, как их выявят сотрудники иммиграционной службы и службы внутренней безопасности.

Теги: США, Мексика
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