В Париже пообещали достичь успеха на межсирийских переговорах в Женеве

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Франция надеется на достижение положительных результатов в ходе четвертного по счету раунда межсирийских переговоров, стартующих в Женеве 23 февраля, сообщил французский постпред при ООН Франсуа Делатр.

"В Женеве мы надеемся на дискуссию по ключевым элементам переходного процесса, предписанного резолюцией СБ ООН 2254. Мы надеемся, что делегации режима и оппозиция, возглавляемая Высшим комитетом по переговорам (ВКП), смогут провести прямые переговоры в ближайшие дни", - сказал он журналистам перед заседанием Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

Постпред выразил полную поддержку спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. "У нас есть четкая "дорожная карта" (по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии- ИФ), талантливые переговорщики, у нас сильная международная поддержка, чтобы добиться в Женеве положительных результатов", - отметил он.

Очередной раунд переговоров по Сирии открывается в Женеве в четверг, в рамках которого спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предпримет попытку усадить за стол переговоров представителей оппозиции Сирии и правительства Дамаска.

В Женеве находится делегация Дамаска во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари, а также представители оппозиции. Ожидается, что наблюдать за переговорами будут представители США, как об этом заявил накануне де Мистура, а также делегация из России, в которую войдёт директор департамента Ближнего Востока и Севера Африки МИД РФ Сергей Вершинин. Его прибытие подтвердила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кто именно будет участвовать в переговорах от оппозиции и будет ли в результате сформирована единая оппозиционная делегация, пока не ясно.