В мире

В Париже пообещали достичь успеха на межсирийских переговорах в Женеве

Четкие планы по оказанию гуманитарной помощи, международная поддержка и талантливые переговорщики помогут добиться положительного итога, уверены во Франции

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Франция надеется на достижение положительных результатов в ходе четвертного по счету раунда межсирийских переговоров, стартующих в Женеве 23 февраля, сообщил французский постпред при ООН Франсуа Делатр.

"В Женеве мы надеемся на дискуссию по ключевым элементам переходного процесса, предписанного резолюцией СБ ООН 2254. Мы надеемся, что делегации режима и оппозиция, возглавляемая Высшим комитетом по переговорам (ВКП), смогут провести прямые переговоры в ближайшие дни", - сказал он журналистам перед заседанием Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

Постпред выразил полную поддержку спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. "У нас есть четкая "дорожная карта" (по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии- ИФ), талантливые переговорщики, у нас сильная международная поддержка, чтобы добиться в Женеве положительных результатов", - отметил он.

Очередной раунд переговоров по Сирии открывается в Женеве в четверг, в рамках которого спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предпримет попытку усадить за стол переговоров представителей оппозиции Сирии и правительства Дамаска.

В Женеве находится делегация Дамаска во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари, а также представители оппозиции. Ожидается, что наблюдать за переговорами будут представители США, как об этом заявил накануне де Мистура, а также делегация из России, в которую войдёт директор департамента Ближнего Востока и Севера Африки МИД РФ Сергей Вершинин. Его прибытие подтвердила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кто именно будет участвовать в переговорах от оппозиции и будет ли в результате сформирована единая оппозиционная делегация, пока не ясно.

Теги: Франция, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризмуГенсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму
Управление будет мобилизировать ресурсы и оказывать поддержку странам, не посягая на их национальный суверенитетПодробнее
Мехико оспорил новые директивы о депортации нелегалов из СШАМехико оспорил новые директивы о депортации нелегалов из США
Мексика отказалась принимать нелегалов латиноамериканского происхождения не из этой страныПодробнее
Глава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу ДонбасаГлава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу Донбаса
Ранее бывший президент Украины предложил провести референдум в случае невыполнения Киевом Минских соглашенийПодробнее
Шойгу заявил о близком завершении войны в СирииШойгу заявил о близком завершении войны в Сирии
По его словам РФ помогла предотвратить распад страныПодробнее
Янукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Бывший президент Украины обратился с открытым посланием к мировым лидерамПодробнее
Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из СШАПремьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Джастин Трюдо объяснил, что уверен в работе иммиграционной системы страныПодробнее
Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России
В своем годовом отчете правозащитники заявили, что в мировой политике в 2016 году активно использовался "язык вражды"Подробнее
Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 летРейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Популярность российского лидера среди сторонников республиканцев возросла в 2,5 разаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи
Цитата дня

В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место

Сергей Шойгу о планах развития парка "Патриот" в Подмосковье

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Троих пострадавших в ДТП на Камчатке доставили в Петропавловск-Камчатский
Скончался актер Алексей Петренко
В Париже пообещали достичь успеха на межсирийских переговорах в Женеве
СМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграции
Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму
СКР на Камчатке занялся проверкой ДТП с двадцатью пострадавшими
Франция одобрила призыв РФ к Дамаску прекратить полеты ВВС на время переговоров
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи