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В Конго грузинский военный летчик попал в плен к мятежникам

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Полковник вооруженных сил Грузии в отставке, военный летчик Сосо Осиураули находится в плену у мятежников в Демократической республике Конго, требующих за его освобождение 1 млн долларов, сообщают в четверг грузинские СМИ.

В Минобороны Грузии не располагают данной информацией и заявляют, что Осиураули не направлялся к оборонным ведомством в Конго.

Как сообщили журналистам родственники Осиураули, он более двух лет назад уехал из Грузии. Им сообщили в социальных сетях, что Осиураули 27 января при управлении вертолетом был сбит мятежниками в Конго, но остался жив и за него требуют выкуп в размере одного миллиона долларов.

В МИД Грузии заявили журналистам, что не располагают данной информацией, но будут ее перепроверять.

Теги: Конго, Грузия
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