ОБСЕ решила увеличить число наблюдателей на Украине

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на Украине, укрепить ее технический потенциал, увеличить часы патрулирования линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, - кризис на Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ ", - сказал Курц на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, уровень насилия, наблюдаемый на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Курц призвал все стороны выполнять минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

Кроме того, он заявил, что "ОБСЕ прилагает усилия для разрешения других конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и в Нагорном Карабахе".

Он отметил, что Австрия приняла на себя председательство в достаточно тяжелый период. "Куда не посмотришь, везде наблюдаешь тяжелые угрозы миру и безопасности. Австрия поддержит все усилия в направлении достижения подвижек в приднестровском конфликте и конфликтах в Грузии и Нагорном Карабахе", - сказал действующий председатель ОБСЕ.