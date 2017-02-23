В ДНР за сутки насчитали более 700 обстрелов со стороны Киева

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали 706 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)

"За прошедшие сутки ВС Украины 706 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества: тяжелая артиллерия калибром 152 мм применялась шесть раз, минометы различного калибра 185 раз, из них 114 мин калибром 120 мм, БМП - 78 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие - 437 раза", - сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, обстрелы с позиций ВСУ не прекращаются. За сутки в ДНР зафиксировали обстрелы по 14 населенным пунктам ДНР.

"Огонь велся преимущественно по позициям наших войск и объектам жизнеобеспечения, - сказал он. - В частности, в результате минометного огня была повреждена кровля здания фильтровальной станции, в котором установлены фильтры. К счастью, люди и оборудование не пострадали".

Басурин отметил, что никаких перебоев с подачей воды нет, в данный момент станция работает в штатном режиме.