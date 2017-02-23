Сирийские повстанцы объявили об освобождении Эль-Баба от террористов

Этот город считался главным оплотом ИГ на севере Сирии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Участвовавшие в штурме Эль-Баба сирийские мятежники объявили, что очистили этот город от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы сообщаем, что Эль-Баб полностью освобожден. Теперь мы проводим разминирование жилых кварталов", - приводят СМИ слова представителя одной из группировок, взявших город.

Эль-Баб считался главным оплотом ИГ на севере Сирии. Город штурмовали отряды сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.