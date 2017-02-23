Путин сообщил о воюющих в Сирии четырех тысячах боевиках из России

На стороне боевиков также воюют до пяти тысяч выходцев из стран СНГ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На территории Сирии действуют тысячи боевиков - выходцев из России и стран СНГ, это прямая угроза нашей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков - выходцев из бывшего Советского Союза и самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: по данным ГРУ Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до 4 тыс. из России и 5 тыс. из республик СНГ", - сказал он на встрече с военнослужащими - участниками военного морского похода к берегам Сирии.

"Мы понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России", - подчеркнул Путин.

В связи с этим президент подчеркнул, обращаясь к морякам: "Выполняя боевые задачи вдали от наших рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ. За это вам большое спасибо".

Как подчеркнул глава государства, российские военные "справились со всеми поставленными задачами, нанесли существенный, значимый урон по террористическим группировкам. По их базам, по складам с оружием, по технике, по инфраструктуре".

"Это, безусловно, способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом, данном случае в Сирии", - сказал президент.