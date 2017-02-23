Путину рассказали о недружественном поведении кораблей НАТО у берегов Сирии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Порядка восьми кораблей НАТО находились рядом с российской военной корабельной группировкой, действовавшей у берегов Сирии, сообщили российские моряки на встрече с президентмо РФ Владимиром Путиным.

"Рядом с нами решали задачи корабли НАТО. Постоянно на переходе из Средиземного моря в назначенный район и обратно рядом с нами находилось около 8 кораблей НАТО. И действия их носили далеко не дружественный характер", - сообщили российские военные Верховному главнокомандующему.

Данную информацию на встрече представил, в частности, начальник походного штаба корабельной авианесущей группы.