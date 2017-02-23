Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"

Сам депутат сейчас находится в безопасном месте

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, это депутат Лиманского райсовета Кушнарев, сказал прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его словам, Гончаренко находится в безопасном месте, и будет давать показания как потерпевший.

"Я могу сказать, благодаря нашей работе предотвратили нанесение ему телесных повреждений, лишения зрения и уродования лица... и фактическому похищению... Он сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего", - сказал Жученко на брифинге в Одессе.

По его словам, Кушнарев - отец молодого человека, который погиб в результате трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

"Именно он является не просто заказчиком похищения народного депутата, но и фактически с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно применить кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломать коленные чашечки", - сказал прокурор.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. Соответствующую информацию в четверг распространил связанный с парламентарием одесский интернет-сайт "Думская.net" и подтвердила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.