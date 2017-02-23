Парламентарии РФ и США встретились впервые за три года на ПА ОБСЕ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Парламентарии России и США в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене договорились поддерживать контакты, обменялись номерами телефонов и адресами электронной почты, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Неожиданно конструктивный и конкретный ход дискуссии (с американскими коллегами - ИФ) говорит о том, что без утопий мы могли бы в ближайшее время возобновить межпарламентское сотрудничество между Федеральным собранием РФ и Конгрессом США. Обменялись мобильными телефонами, адресами электронной почты, договорились о контактах", - цитирует депутата его пресс-служба.

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ открылась в Вене в четверг.

Как напомнил Слуцкий, это была первая за три года встреча российских и американских парламентариев на площадке ПА ОБСЕ. "С американской стороны участвовало 10 сенаторов и членов Палаты представителей. Был очень конструктивный тон дискуссии", - рассказал он.

Слуцкий сообщил, что с российской стороны было высказано предложение создать межпарламентскую рабочую группу или рабочий комитет по проблематике международного терроризма.

"Это тот вопрос, где мы обязаны сотрудничать. В рамках работы в этом формате в дальнейшем мы можем перейти и к другим вопросам двусторонней повестки и международного сотрудничества. Надеюсь, что в обозримом будущем будет выработан формат, который позволит вновь запустить механизм парламентского взаимодействия между Россией и США", - сказал Слуцкий.