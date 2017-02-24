Первый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-05" утром в пятницу пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве, стыковка производилась по двухсуточной схеме. Корабль причалил к модулю "Пирс" в автоматическом режиме.

Корабль доставил на станцию около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр "Орлан-МКС", оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.

1 декабря прошлого года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с "Прогрессом" на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.

Основной версией аварии космического грузового корабля "Прогресс МС-04", упавшего в декабре 2016 года, признано разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя.

Ракета-носитель "Союз-У" эксплуатируется с 1973 года. Она предназначалась для выведения на околоземную орбиту транспортных кораблей, космических аппаратов специального, технологического и медико-биологического назначения (типа "Фотон" и "Бион"), а также автоматических космических аппаратов различных типов. На данный момент производство "Союз-У" завершено.