Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Утечка аммиака обнаружена на американском сегменте Международной космической станции, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Утечка аммиака происходит из внешней системы терморегулирования. Она не угрожает экипажу", - сказал собеседник агентства.

Астронавтам не удавалось остановить просачивание вещества больше недели, однако накануне источник утечки был определен. "При помощи анализатора аммиака, доставленного на станцию, было проведено сканирование внешней поверхности станции и локализовано место утечки - блок клапанов радиаторов на секции P1", - сказал он.

Тем не менее, остановить просачивание аммиака пока не удается. Специалисты НАСА продолжают следить за развитием ситуации.