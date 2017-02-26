Главные новости
В миреАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаВ миреАкцию против присоединения Крыма к России провели в АнкареВ миреАвтомобиль въехал в праздничный парад в Новом Орлеане
В мире

Российские военные доставили полтонны продуктов в деревню в Латакии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в деревню Аль-Бзера в горной части провинции Латакия, которая накануне присоединилась к режиму прекращения огня, сообщил журналистам сотрудник Центра майор Виталий Ильков в ходе проведения гуманитарной акции.

"Этот населенный пункт подписал мирное соглашение с участием старейшин и главы администрации, и сейчас здесь налаживается мирная жизнь. Была проведена раздача 500 кг гуманитарного груза. Также был развернут медицинский пункт, где российскими специалистами проведены консультации", - рассказал офицер.

По его словам, в состав продуктовых наборов входят мука, сахар, рис и различные консервы.

"Офицерами Центра по примирению постоянно мониторится ситуация, выявляются нуждающиеся, и точечно проводится гуманитарные акции. Ситуация здесь непростая, есть бедные деревни, много нуждающихся. Мы постоянно помогаем людям", - добавил Ильков.

Теги: Сирия, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
По данным журналистов, американских чиновников не устраивает антиизраильский настрой Совета и включение в него представителей недемократических режимовПодробнее
Автомобиль въехал в праздничный парад в Новом ОрлеанеАвтомобиль въехал в праздничный парад в Новом Орлеане
Водитель задержан, более 20 человек получили травмыПодробнее
Акцию против присоединения Крыма к России провели в АнкареАкцию против присоединения Крыма к России провели в Анкаре
Этнические татары возложили черный венок к стенам российского посольстваПодробнее
Трамп отказался посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого домаТрамп отказался посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома
Заявление прозвучало на фоне конфликта американского президента и СМИПодробнее
Оппозиционный сирийский Высший комитет по переговорам осудил теракт в ХомсеОппозиционный сирийский Высший комитет по переговорам осудил теракт в Хомсе
Представитель ВКП обвинил в терроризме подконтрольные Ирану формирования, а также не исключил причастность к нему ДамаскаПодробнее
СМИ узнали о планах США разместить самолеты F-35 на Ближнем ВостокеСМИ узнали о планах США разместить самолеты F-35 на Ближнем Востоке
Как отметил американский генерал, истребители могут помочь ВВС США в операции в Ираке и СирииПодробнее
Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за это $90Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за это $90
Полиция Куала-Лумпура спустя почти две недели после атаки собралась проверить аэропорт на наличие следов вещества нервно-паралитического действияПодробнее
В ДНР обвинили украинских военных в захвате Донецкой фильтровальной станцииВ ДНР обвинили украинских военных в захвате Донецкой фильтровальной станции
По данным самопровозглашенной республики, станцию захватили радикалыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаВ миреАкцию против присоединения Крыма к России провели в АнкареВ миреАвтомобиль въехал в праздничный парад в Новом ОрлеанеВ миреТрамп отказался посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома
Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 февраля
Российские военные доставили полтонны продуктов в деревню в Латакии
В Восточном Казахстане пропал частный вертолет с тремя людьми на борту
Власти Приморья пообещали изменить правила установки "ЭРА-ГЛОНАСС"
На авиабазу Хмеймим доставлена гуманитарная помощь РФ для жителей Сирии
Автомобиль въехал в праздничный парад в Новом Орлеане
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи