Российские военные доставили полтонны продуктов в деревню в Латакии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в деревню Аль-Бзера в горной части провинции Латакия, которая накануне присоединилась к режиму прекращения огня, сообщил журналистам сотрудник Центра майор Виталий Ильков в ходе проведения гуманитарной акции.

"Этот населенный пункт подписал мирное соглашение с участием старейшин и главы администрации, и сейчас здесь налаживается мирная жизнь. Была проведена раздача 500 кг гуманитарного груза. Также был развернут медицинский пункт, где российскими специалистами проведены консультации", - рассказал офицер.

По его словам, в состав продуктовых наборов входят мука, сахар, рис и различные консервы.

"Офицерами Центра по примирению постоянно мониторится ситуация, выявляются нуждающиеся, и точечно проводится гуманитарные акции. Ситуация здесь непростая, есть бедные деревни, много нуждающихся. Мы постоянно помогаем людям", - добавил Ильков.