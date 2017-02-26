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На авиабазу Хмеймим доставлена гуманитарная помощь РФ для жителей Сирии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на авиабазу Хмеймим в Сирию доставлена российская гуманитарная помощь, общий вес грузов - 17 тонн, сообщает в воскресенье Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"Осуществлено комплектование гуманитарных грузов (предоставленных по линии ООН) и их укладка на парашютные платформы, для доставки по воздуху российскими самолетами в город Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.

Теги: Сирия, Россия
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