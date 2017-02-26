Новые акции "нетунеядцев" прошли в нескольких городах Белоруссии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Очередные несанкционированные акции против так называемого "тунеядского декрета" прошли в воскресенье в нескольких городах Белоруссии.
В частности, акции прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске. Никаких инцидентов в ходе мероприятий зафиксировано не было. По разным оценкам, всего в акциях в каждом из городов приняли участие по 500-1000 человек.
Люди, недовольные декретом "О предупреждении социального иждивенчества", провели марши и митинги, высказывались за отмену декрета.
Первоначально представители белорусской оппозиции неделей ранее провели в центре Минска несанкционированную акцию против "тунеядского декрета". Акция собрала, по разным оценкам, несколько тысяч людей. После этого аналогичные акции прошли в Гомеле, Бресте, Витебске и Могилеве.
Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.
За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.
Базовая величина в Белоруссии в настоящее время составляет Br23 ($12).
Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года.