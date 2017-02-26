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Новые акции "нетунеядцев" прошли в нескольких городах Белоруссии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Очередные несанкционированные акции против так называемого "тунеядского декрета" прошли в воскресенье в нескольких городах Белоруссии.

В частности, акции прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске. Никаких инцидентов в ходе мероприятий зафиксировано не было. По разным оценкам, всего в акциях в каждом из городов приняли участие по 500-1000 человек.

Люди, недовольные декретом "О предупреждении социального иждивенчества", провели марши и митинги, высказывались за отмену декрета.

Первоначально представители белорусской оппозиции неделей ранее провели в центре Минска несанкционированную акцию против "тунеядского декрета". Акция собрала, по разным оценкам, несколько тысяч людей. После этого аналогичные акции прошли в Гомеле, Бресте, Витебске и Могилеве.

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

Базовая величина в Белоруссии в настоящее время составляет Br23 ($12).

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года.

Теги: Белоруссия
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