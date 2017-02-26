Столтенберг призвал стороны кризиса в Македонии к сдержанности

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг адресовал призыв ко всем сторонам в македонском кризисе проявлять сдержанность в высказываниях и действиях, а также принимать решения в интересах всех граждан.

"Я обращаюсь к властям в Скопье, чтобы они выполнили следующий шаг в демократическом процессе", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном в воскресенье штаб-квартирой организации в Брюсселе.

В коммюнике напоминается, что на Варшавском саммите альянса в июле 2016 года НАТО призвала всех политических лидеров бывшей югославской Республики Македония в полном объеме выполнять свои обязательства в соответствии с Пржинским договором в качестве основы для устойчивого урегулирования политического кризиса.

По словам генсека НАТО, выборы в декабре 2016 года были восприняты международными наблюдателями как существенный шаг в урегулировании этого кризиса.

"НАТО по-прежнему привержена членству бывшей югославской Республики Македония в альянсе в соответствии с решением, принятым на встрече на высшем уровне 2008 года в Бухаресте, и связанными с ним заявлениями, сделанными на последующих саммитах НАТО", - заверил Столтенберг.

11 декабря прошлого года в Македонии состоялись внеочередными парламентские выборы. На следующий день правящая партия и социал-демократы страны заявили о своей победе на них.