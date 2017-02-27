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В Германии пропали печать и факсимиле грузинского патриарха

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Грузинская телекомпания "Имеди" в воскресенье распространила информацию со ссылкой на духовных лиц Грузинской православной церкви (ГПЦ), что во время лечения патриарха Илии Второго в Германии со 2 февраля по 13 февраля из патриархии пропали личная печать патриарха и его факсимиле.

"Пропажа печати и факсимиле могла быть связана с фальсификацией завещания патриарха, относительно своего приемника на престол главы грузинской православной Церкви", - заявил "Имеди" теолог Гиоргий Тигинашвили.

Именно в этот период, по утверждению "Имеди", с использованием печати и факсимиле патриарха на вакантную должность главы епархий в Германии и Австрии с ведома Святого Синода 9 февраля временно был назначен митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим Шарашенидзе.

"Если патриарх скончался бы во время операции в Германии, в патриархии должны были в срочном порядке объявить престолонаследника. Это было бы, конечно, сфальсифицированное завещание патриарха", - заявил Г.Тигинашвили.

Телекомпания "Имеди" со ссылкой на "информированные источники" сообщает, что, если бы патриарх благополучно перенес операцию на желчном пузыре, готовился план его физического устранения с помощью отравляющего вещества цианид.

Как уже сообщалось, 10 февраля в тбилисском международном аэропорту был задержан диакон, руководитель службы по управлению имуществом патриарха Гиоргий Мамаладзе. Он направлялся в Берлин к патриарху и в его багаже правоохранительные органы обнаружили цианид. Прокуратура предъявила обвинение Г.Мамаладзе в попытке убийства духовного лица высокой иерархии.

Диакон Г.Мамаладзе, находящийся в предварительном заключении категорически отвергает вину и требует допросить его представителями прокуратуры, которая засекретила это дело и запретила адвокатам задержанного делать от его лица какие-либо заявления.

В патриархии и члены Синода все, за исключением митрополита Чкондидского Петре Цаава, видят злой умысел диакона Г.Мамаладзе в отношении патриарха.

"Диакон Гиоргий Мамаладзе невиновен, и он является жертвой интриг в патриархии, которой в течении десятилетий правит "серый кардинал", референт патриарха Шорена Тетруашвили", - заявил митрополит Петре журналистам.

По его словам, в 2009 году уже была попытка отравления патриарха.

"Я присутствовал на обеде патриарха в 2009 году с тогдашним президентом Михаилом Саакашвили, который проходил в патриархии. Гостей и патриарха обслуживала госпожа Шорена Тетруашвили. На следующий день патриарху стало очень плохо. В течение часа он был в неконтролируемом состоянии. Патриарха перевези в клинику. За этим инцидентом последовали комментарии некоторых лиц из патриархии и так называемых неправительственных организаций, что президент Саакашвили отравил патриарха. Тогда у президента не хватило мужества назначить специальное расследование и дело замяли", - сказал митрополит Петре, отметив, что на этот раз прокуратура и представители властей доведут дело "цианида" до конца и выявят злоумышленников, а "не обвинят во всех грехах диакона Гиоргия Мамаладзе".

Скандал в связи с делом "цианида" уже имеет продолжение - подал в отставку начальник личной охраны патриарха Сосо Оханашвили, сменилась и вся его охрана.

В воскресенье в интервью телекомпании "Рустави 2" С.Оханашвили подтвердил свою отставку.

"За день до операции в Германии патриарху сообщили, что в Тбилиси был задержан диакон Мамаладзе, который вез в Берлин цианид, чтобы его отравить. Сегодня есть попытки связать и меня с этим планируемым отравлением. Я не исключаю, что вся эта история с "цианидом" может быть связана с борьбой за престол патриарха, которая управляется извне Грузии", - сказал С.Оханашвили.

Он пообещал, что на будущей неделе обнародует информацию, которая "может стать скандальной".

Теги: Грузия, Илиа Второй
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