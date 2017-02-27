Вандалы осквернили еврейское кладбище в Филадельфии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Более 100 надгробий были разбиты или перевернуты на европейском кладбище в Филадельфии американского штата Пенсильвания, сообщило агентство Associated Press.

Оно отмечает, что это уже второй акт вандализма на еврейских кладбищах, ранее вандалы надругались над могилами евреев в штате Миссури.

О разрушении надгробий в Филадельфии сообщил полиции один из посетителей кладбища, прибывшие полицейские подтвердили факт вандализма, который был совершен, по их данным, предположительно в ночь с субботы на воскресенье. Начато расследование.

Министерство иностранных дел Израиля в связи с осквернением кладбища распространило заявление, в котором говорится, что эти действия вандалов являются "шокирующими и вызывающими беспокойство".