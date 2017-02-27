Главные новости
ЭкономикаСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеСпортРезультат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулированВ миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
В мире

Дворкович отвел на проверку аэропортов Египта несколько месяцев

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Проверка аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте может занять несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

В миреС начала весны Египет более чем вдвое повысит въездную пошлинуС начала весны Египет более чем вдвое повысит въездную пошлинуЧитать подробнее

"Точно не могу сказать (сроки проведения и завершения инспекции - ИФ), но это вопрос нескольких месяцев", - сказал он.

Как стало известно в середине февраля, правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Протокол предусматривает участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Египта, из которых российские и египетские авиакомпании, как предполагается, будут летать на территорию РФ.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение РФ приняла после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Теги: Египет, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Аркадий Дворкович
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР больше не будут продавать уголь Украине, а находящиеся на территории республик предприятия перейдут в их правовое полеПодробнее
ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
Захарченко и Плотницкий готовы пойти на этот шаг, если Украина не снимет транспортную блокаду Донбасса до 1 мартаПодробнее
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президентаВыдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотомПодробнее
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
Кроме того, на MWC 2017 были показаны смартфоны Nokia3, Nokia 5 и международная версия Nokia 6Подробнее
В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной ОсетииВ Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
По мнению спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией, признание Абхазии и Южной Осетии неестественно для всего мираПодробнее
Порошенко пообещал помогать жителям КрымаПорошенко пообещал помогать жителям Крыма
Украинский президент обвинил Россию в нарушении прав человека и в "захвате миллионов заложников"Подробнее
В ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станцииВ ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станции
ДНР готова обеспечить безопасность ремонтных бригад, но полагает, что украинская сторона этого сделать не можетПодробнее
Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
По данным журналистов, американских чиновников не устраивает антиизраильский настрой Совета и включение в него представителей недемократических режимовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеСпортРезультат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулированВ миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаКультураКомпания PwC объяснила ошибку с объявлением победителя на вручении "Оскара"
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Боец ММА Монсон вернется на ринг в апреле
ВТБ и ВТБ24 вслед за Сбербанком снизят ипотечные ставки
Умер создатель программ "Последний герой" и "Жди меня"
Результат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
Орешкин пообещал рост экономики России на 2% по итогам года
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи