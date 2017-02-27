Дворкович отвел на проверку аэропортов Египта несколько месяцев

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Проверка аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте может занять несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Точно не могу сказать (сроки проведения и завершения инспекции - ИФ), но это вопрос нескольких месяцев", - сказал он.

Как стало известно в середине февраля, правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Протокол предусматривает участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Египта, из которых российские и египетские авиакомпании, как предполагается, будут летать на территорию РФ.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение РФ приняла после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.