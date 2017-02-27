Трамп предложил увеличить военный бюджет США на $54 млрд

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен увеличить военный бюджет своей страны в 2018 году на $54 млрд, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Как констатирует агентство, таким образом лидер США сможет выполнить предвыборные обещания по масштабному реформированию обороны страны.

Проект финансового документа предполагает также снижение расходов на экологические программы и программы помощи другим государствам.

При этом Трамп не стал урезать финансирование программ медицинской помощи и социального обеспечения в самих США, несмотря на то, что Республиканская партия настаивает на сокращении объема выделяемых на эти направления средств.

Предложения по реформе налоговой системы будут представлены позднее.

Окончательные предложения по бюджету будут представлены в середине марта.

США обладают самым большим военным бюджетом в мире. В 2017 финансовом году Пентагон получил $611 млрд, согласно законопроекту об оборонной политике, подписанному предшественником Трампа на посту президента США Бараком Обамой. Из них $3,4 млрд были направлены на "сдерживание России".