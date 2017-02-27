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Австрийская разведка заподозрила в кибератаках проживающего в США турка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Кибератаки на ряд госструктур и организаций в Австрии, предположительно, осуществлял турок, который действовал на территории США, пишет в понедельник австрийская газета "Курьер".

По данным издания, целями атак за последнее время стали некоторые министерства Австрии, Национальный банк, аэропорты, а также парламент страны. Помимо этого, были осуществлены кибератаки на серверы, расположенные в других странах, в том числе в Израиле и Ираке.

Основным подозреваемым по делу является Арслан А., проживающий на территории американского штата Кентукки вместе со своей двоюродной сестрой и братом. Как отмечается, Арслан А. работает в компьютерной сфере и, вероятно, осуществлял незаконную деятельность, направленную против правительства Турции.

В настоящий момент данные о подозреваемом были переданы Австрией американской разведке, хакер объявлен в розыск.

Теги: Австрия, США, Турция
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