Яценюк опроверг слухи о своем назначении главой Нацбанка Украины

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявляет, что не собирается становиться главой национального банка Украины.

"Очень конкретный ответ на ваш вопрос: я не собираюсь становиться главой Национального банка Украины", - сказал он в эфире программы "Свободы слова" на телеканале ICTV, комментируя соответствующие предположения. Яценюк убежден, что глава Нацбанка должен быть полностью аполитичной фигурой и сейчас им должен быть профессиональный экономист-банкир.

Яценюк указал, что стране сейчас нужны дешевые и долгие кредиты. Кроме того, он отметил, что кардинально изменилась банковская система, 80 банков ликвидировано, был национализирован "ПриватБанк" и в руках государства сконцентрировано более половины всей банковской системы Украины.

"Каждый банк теперь должен стать специализированным. Если речь идет об экспортно-импортном банке, то он должен кредитовать исключительно индустриальную экономику Украины, которая продает товары на экспорт. "Ощадбанк" и "ПриватБанк" должны кредитовать малый и средний бизнес. "Укргазбанк" должен кредитовать большие предприятия", - считает бывший украинский премьер.

Ранее украинские СМИ писали о том, что Яценюк может сменить на посту главы НБУ его нынешнего руководителя Валерию Гонтареву. Однако в пресс-службе Нацбанка Украины информацию об отставке не подтвердили.