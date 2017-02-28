ООН призвала власти РФ одобрять больше заявок на предоставление убежища

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в ходе визита в Россию призвал российские власти развивать систему предоставления убежища.

"Мы в целом обеспокоены низким уровнем одобрения заявок на убежище в России. И мы говорили с МВД и с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека о необходимости развивать систему предоставления убежища", - сказал Гранди в интервью, которое публикует во вторник газета "Коммерсант".

Вместе с тем, Гранди отметил, что такая проблема существует и в Европе. "Мы не призываем просто повышать цифры: мы призываем предоставить убежище тем, кто в этом нуждается", - подчеркнул верховный комиссар ООН по делам беженцев.