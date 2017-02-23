Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор Дадину
В мире

Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму

Управление будет мобилизировать ресурсы и оказывать поддержку странам, не посягая на их национальный суверенитет

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава ООН Антониу Гутерриш предложил создать в Организации новое Управление по контртерроризму под руководством заместителя генсека.

"Мое предварительное предложение: вывести целевую группу по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и Центр ООН по вопросам борьбы с терроризмом из Департамента по политическим вопросам и создать новое Управление по контртерроризму", - сказал Гутерриш, выступая с предложением на заседании Генеральной Ассамблеи в среду.

Генсек ООН подчеркнул, что "единственной целью (создания нового Управления - ИФ) является повышение эффективности работы, не изменяя существующие мандаты в сфере борьбы с терроризмом".

"Новое управление не будет иметь надзорных полномочий в отношении Исполнительного директората Контртеррористического комитета СБ и другим подотчетных СБ ООН структурам. Оно будет докладывать Генеральной Ассамблее через меня", - отметил Гутерриш.

Глава Всемирной организации напомнил о том, какие бедствия несет миру терроризм. "Недавние теракты по всему миру доказывают, как широко распространился терроризм и подпитывающий его воинствующий экстремизм. В то же время нельзя привязывать терроризм к какой-либо национальности, культуре, религии или этнической группе", - сказал Гутерриш, добавив, что его предложение направлено на повышение эффективности ООН в борьбе с "этим злом".

Он рассказал, что новое Управление будет играть ведущую роль в выполнении задач, которые на Генерального секретаря возложили государства-члены ООН, будет оказывать необходимую поддержку стран в их антитеррористической деятельности и обеспечивать прозрачность деятельности Организации по борьбе с терроризмом и мобилизацию ресурсов.

"Новый офис не имеет целью вмешиваться (в политику других стран - ИФ). Я хочу ясно заявить: это предложение о создании нового Офиса по контртерроризму не посягает на национальный суверенитет ни одного из государств-членов ООН", - подчеркнул генсек. Он заявил, что ждет их откликов на свое предложение.

Теги: ООН, Антониу Гутерриш
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Глава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу ДонбасаГлава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу Донбаса
Ранее бывший президент Украины предложил провести референдум в случае невыполнения Киевом Минских соглашенийПодробнее
Шойгу заявил о близком завершении войны в СирииШойгу заявил о близком завершении войны в Сирии
По его словам РФ помогла предотвратить распад страныПодробнее
Янукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Бывший президент Украины обратился с открытым посланием к мировым лидерамПодробнее
Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из СШАПремьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Джастин Трюдо объяснил, что уверен в работе иммиграционной системы страныПодробнее
Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России
В своем годовом отчете правозащитники заявили, что в мировой политике в 2016 году активно использовался "язык вражды"Подробнее
Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 летРейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Популярность российского лидера среди сторонников республиканцев возросла в 2,5 разаПодробнее
Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина
Неофициально причиной смерти дипломата называют сердечный приступПодробнее
Трамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
Официальный представитель Белого дома заявил, что президент США хочет "добиться сделки" с МосквойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи
Цитата дня

В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место

Сергей Шойгу о планах развития парка "Патриот" в Подмосковье

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
СМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграции
Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму
СКР на Камчатке занялся проверкой ДТП с двадцатью пострадавшими
Франция одобрила призыв РФ к Дамаску прекратить полеты ВВС на время переговоров
"Ювентус" выиграл у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Российская делегация примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Вене
Владимир Путин встретится с участниками похода к берегам Сирии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи