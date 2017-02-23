Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму

Управление будет мобилизировать ресурсы и оказывать поддержку странам, не посягая на их национальный суверенитет

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава ООН Антониу Гутерриш предложил создать в Организации новое Управление по контртерроризму под руководством заместителя генсека.

"Мое предварительное предложение: вывести целевую группу по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и Центр ООН по вопросам борьбы с терроризмом из Департамента по политическим вопросам и создать новое Управление по контртерроризму", - сказал Гутерриш, выступая с предложением на заседании Генеральной Ассамблеи в среду.

Генсек ООН подчеркнул, что "единственной целью (создания нового Управления - ИФ) является повышение эффективности работы, не изменяя существующие мандаты в сфере борьбы с терроризмом".

"Новое управление не будет иметь надзорных полномочий в отношении Исполнительного директората Контртеррористического комитета СБ и другим подотчетных СБ ООН структурам. Оно будет докладывать Генеральной Ассамблее через меня", - отметил Гутерриш.

Глава Всемирной организации напомнил о том, какие бедствия несет миру терроризм. "Недавние теракты по всему миру доказывают, как широко распространился терроризм и подпитывающий его воинствующий экстремизм. В то же время нельзя привязывать терроризм к какой-либо национальности, культуре, религии или этнической группе", - сказал Гутерриш, добавив, что его предложение направлено на повышение эффективности ООН в борьбе с "этим злом".

Он рассказал, что новое Управление будет играть ведущую роль в выполнении задач, которые на Генерального секретаря возложили государства-члены ООН, будет оказывать необходимую поддержку стран в их антитеррористической деятельности и обеспечивать прозрачность деятельности Организации по борьбе с терроризмом и мобилизацию ресурсов.

"Новый офис не имеет целью вмешиваться (в политику других стран - ИФ). Я хочу ясно заявить: это предложение о создании нового Офиса по контртерроризму не посягает на национальный суверенитет ни одного из государств-членов ООН", - подчеркнул генсек. Он заявил, что ждет их откликов на свое предложение.