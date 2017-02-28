Разведывательный самолет ВВС США вылетел в район Калининградской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник вылетел на выполнение очередного задания к границам Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным FUJI57, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании приблизительно в 10:00 мск, в настоящее время летит в воздушном пространстве Германии к северу от Берлина в направлении российской границы.