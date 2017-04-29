Что случилось этой ночью: суббота, 29 апреля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Северной Корее прошли испытания баллистической ракеты. Южнокорейские и американские военные установили, что ракета взорвалась, не вылетая за пределы страны. У иностранных специалистов не получилось определить тип ракеты.

- Источник на космодроме "Байконур" сообщил, что пуски ракет "Протон-М" могут перенести из-за технических неисправностей, которые, предположительно, привели к авариям.

- Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал свои доходы за прошлый год. Их набралось примерно на шесть с половиной миллионов рублей.

- Сотрудники Музея Востока вместе с ОМОНом попросили сотрудников Международного центра Рерихов освободить их здание в Москве. В МЦР отказались сделать это. Министерство культуры мотивировало решение о выселении попыткой сохранить здание усадьбы Лопухиных, где находится Центр.