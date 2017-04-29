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Минобороны сообщило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона за сутки зафиксировала в Сирии 14 нарушений режима прекращения огня, турецкая - 15 (РФ их не подтверждает), сообщает в субботу Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (восемь), Хама (три), Латакия (два) и Деръа (одно)", - говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По данным центра, турецкая сторона зафиксировала 15 нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Идлиб и Хама. "В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 15 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - сообщили в Центре.

Как сообщили в Минобороны, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, увеличилось до 65.

За сутки под контроль правительственных войск перешло 10,8 кв. км территории Сирии. В общей сложности с начала года освобождено 236 населенных пунктов и 4613 кв. км территории.

Теги: Минобороны РФ, Сирия, Турция
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