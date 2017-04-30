В результате авиакатастрофы на Кубе погибли восемь человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Кубы подтвердили, что самолет АН-26 потерпел крушение на западе острова, сообщает в субботу портал Cibercuba.

"Самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам, взлетевший в 6:38 утра из аэропорта Плайа Баракоа, муниципалитет Баута, упал в районе Лома де ла Пимьента, муниципалитет Канделариа, в провинции Артемиса. В результате погибли восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа", - говорится в сообщении комиссии военного министерства Кубы, которая занялась расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Аэрогавиота" исчез с радаров в провинции Пинар-дель-Рио. По сообщениям СМИ, родственник одного из членов экипажа рассказал, что место предполагаемого крушения находится в труднодоступном месте и шансов найти выживших практически нет.