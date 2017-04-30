На выступлении Трампа в Пенсильвании снова разбросали российские триколоры

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Во время выступления президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, куда он приехал в рамках турне, посвященного ста дням своего президентства, неизвестный разбросал флажки с российскими триколорами, сообщает в субботу The Hill.

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW — Steve Kopack (@SteveKopack) 30 апреля 2017 г.

Флажки полетели в воздух, когда Трамп произносил главный лозунг своей предвыборной кампании - "Make America great agaian"; отмечается, что неизвестный расположился прямо перед камерами.

Подобный случай уже имел место в феврале, когда гостям конференции, на которой было запланировано выступление президента, раздавали российские триколоры. Позже стало известно, что акцию организовали активисты движения Аmericans Take Action. Они утверждали, что Трамп предал свою страну, и настаивали на его немедленной отставке.