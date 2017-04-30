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На выступлении Трампа в Пенсильвании снова разбросали российские триколоры

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Во время выступления президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, куда он приехал в рамках турне, посвященного ста дням своего президентства, неизвестный разбросал флажки с российскими триколорами, сообщает в субботу The Hill.

Флажки полетели в воздух, когда Трамп произносил главный лозунг своей предвыборной кампании - "Make America great agaian"; отмечается, что неизвестный расположился прямо перед камерами.

Подобный случай уже имел место в феврале, когда гостям конференции, на которой было запланировано выступление президента, раздавали российские триколоры. Позже стало известно, что акцию организовали активисты движения Аmericans Take Action. Они утверждали, что Трамп предал свою страну, и настаивали на его немедленной отставке.

100 дней Трампа

12 фотографий
20 января в США официально начался первый срок полномочий 45-го президента США Дональда Трампа. Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент. Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.Сразу после инаугурации новый президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен Пенс попрощались с бывшим президентом Обамой и бывшей первой леди. Обама с супругой Мишель по традиции вылетели с территории Капитолия на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, расположенную под Вашингтоном.После вступления в должность Дональда Трампа проведение экскурсий по Белому дому было временно приостановлено. Они возобновились 7 марта. Первых посетителей поприветствовал сам президент США.28 января состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. За диалогом лидеров двух стран внимательно следили глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, вице-президент Майк Пенс, главный советник Трампа Стивен Беннон, пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер и советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн (слева направо). Разговор длился около часа. Пресс-служба Кремля сообщила, что беседа проходила &quot;в позитивном и деловом ключе&quot;.В феврале поведение советника президента США Келлиэнн Конуэй затмило итоги встречи Дональда Трампа с руководителями вузов и колледжей для афроамериканцев. В фотоотчеты с мероприятия попал снимок, на котором Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете. Пользователи посчитали такое поведение помощницы Трампа развязным и неподобающим для официального лица. Позже Конуэй пояснила, что она искала нужный ракурс для фотографии.Президент США Дональд Трамп стал рекордсменом по числу подписанных указов за первые 100 дней пребывания у власти. В общей сложности лидер США подписал 28 законов и 30 указов.
20 января в США официально начался первый срок полномочий 45-го президента США Дональда Трампа. Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент. Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
Теги: Дональд Трамп, США
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