Гостям конференции с участием Трампа раздали флажки с российским триколором

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На Конференции консервативных политических действий, в которой принимал участие президент США Дональд Трамп, участникам раздавали флажки в цветах российского триколора, сообщает в субботу Washington Examiner.

Как сообщает издание, флажки начали раздавать перед выступлением главы государства. При этом на синей полосе было написано имя Трампа, что ввело некоторых в заблуждение, и они, не задумываясь, стали размахивать триколорами. После этого организаторы быстро конфисковали все флажки и предупредили собравшихся, что в случае новых провокаций будут выводить нарушителей спокойствия из зала.

Someone handed out Trump Russian flags on the #CPAC2017 floor before Trump's speech pic.twitter.com/uf1ADMt6ZL — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 24 февраля 2017 г.

Ответственность за инцидент взяли на себя активисты движения Аmericans Take Action. Они утверждают, что раздали около тысячи флажков. Организаторы акции утверждают, что Трамп предал свою страну и настаивают на его немедленном отстранении от должности.