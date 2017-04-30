Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 апреля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко уступил британцу Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса IBF, WBA Super и IBO, который состоялся на лондонском стадионе "Уэмбли".

- На Кубе потерпел крушение самолет с военными. Погибли восемь человек, включая членов экипажа.

- Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии": она отказалась удалить материалы, в которых говорится о связях Анкары с террористическими организациями. Доступ к ресурсу возобновят, если это требование будет выполнено.

- Марин Ле Пен пообещала в случае победы на выборах поднять вопрос о выходе Франции из еврозоны. Единую валюту она считает обузой и предлагает использовать ее только в обороте международных компаний.

- Китай провел успешное наземное испытание самого большого в мире гидросамолета AG600. Первый полет намечен на май.