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СМИ сообщили о завершении военных учений США и Южной Кореи

Американская атомная субмарина "Мичиган" осталась у берегов Корейского полуострова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Совместные военные учения США и Южной Кореи завершились в воскресенье, сообщает японский телеканал NHK.

По его информации, в учениях принимали участие примерно 290 тыс. военнослужащих Южной Кореи и около 9700 солдат и офицеров США. К маневрам присоединились военно-морские силы во главе с американским авианосцем "Карл Винсон".

Официальные представители вооруженных сил Южной Кореи подчеркнули, что атомная подводная лодка "Мичиган" ВМС США, которая пришвартовалась в порту Пусан, пока будет оставаться в районе Корейского полуострова.

Теги: США, Южная Корея, Японское море, КНДР
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