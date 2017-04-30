Трамп назвал "фальшивой историей" предположение о связях его предвыборного штаба с РФ

Вместе с тем, он обвинил в этом свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президента США Дональд Трамп отверг вмешательство России в американские выборы.

"Если вы не поймали хакера, очень трудно сказать, кто осуществил взлом", - сказал он в интервью телеканалу CBS .

Отвечая на вопрос о предположительных связях его предвыборного штаба с РФ, Трамп назвал это "фальшивой историей". "Концепция России в отношении нас - это полностью фальшивая история", - подчеркнул глава государства.

При этом Трамп обвинил свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон и членов ее избирательного штаба в связях с Россией.

"Есть Подеста (бывший глава предвыборного штаба Клинтон - ИФ), который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России, - подчеркнул он. - Хиллари заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом".

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. Накануне исполнилось 100 дней с начала его президентского срока.