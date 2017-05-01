Экс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Тонии Блэр выразил желание вернуться в политику. Как сообщил сам экс-премьер в интервью газете The Daily Mirror сделать это его побудил процесс выхода страны из Евросоюза.

"Эта вещь, Brexit, дала мне прямую мотивацию для более активного участия в политике", - заявил он. - "Я собираюсь принять активное участие в попытках сформировать политические дебаты, а это значит выйти в страну и снова подключиться [к политическому процессу - ИФ]".

"Мы еще не знаем, каковы будут окончательные условия Brexit", - отметил Блэр. - "Единый рынок поставил нас в Лигу чемпионов в торговле. Соглашение о свободной торговле похоже на понижение в лиге. Мы отступаем".

Экс-премьер отдельно оговорил, что не откажется от своей благотворительной работы "семь дней в неделю", из-за политики.

"Я не хочу быть в ситуации, когда мы проходим исторический момент, а я ничего не сказал. Это будет означать, что меня не волновала эта страна. Это не так", — заключил Блэр.