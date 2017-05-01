В мире

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский авиалайнер, летевший в Бангкок, перед посадкой попал в зону турбулентности. Около 20 пассажиров получили травмы. "Аэрофлот" заявляет, что экипаж самолета Москва-Бангкок не мог предупредить пассажиров о турбулентности.

- Госдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением президента Филиппин Родриго Дутерте в США. Администрация президента готовится к критике со стороны правозащитников после беседы Дональда Трампа с филиппинским лидером.

- Бывший премьер-министр Великобритании Тонии Блэр заявил о возвращении в политику. Сделать это его побудил процесс выхода страны из Евросоюза.

- Белый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету. Изменения в законах могут повлиять на деятельность СМИ, защищенных Первой поправкой к конституции США, гарантирующей право на свободу слова.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Пассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентностиПассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности
Пострадавших пассажиров госпитализируют в больницы, экипаж и воздушное судно не пострадали и уже вылетели обратным рейсом в МосквуПодробнее
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за BrexitЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
При этом бывший министр намерен продолжать заниматься благотворительностьюПодробнее
Экс-премьер Италии возглавил правящую партию страныЭкс-премьер Италии возглавил правящую партию страны
У Маттео Ренци остается год на подготовку к парламентским выборамПодробнее
Госдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в США
Администрация президента готовится к критике со стороны правозащитников после беседы Дональда Трампа с филиппинским президентомПодробнее
Белый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клеветуБелый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
Поправки могут затронуть деятельность СМИПодробнее
Трамп заявил о связях Клинтон и ее сторонников с РоссиейТрамп заявил о связях Клинтон и ее сторонников с Россией
Президент США напомнил об урановой сделке и ситуацией с сервером демократовПодробнее
Трамп назвал "фальшивой историей" предположение о связях его предвыборного штаба с РФТрамп назвал "фальшивой историей" предположение о связях его предвыборного штаба с РФ
Вместе с тем, он обвинил в этом свою соперницу по президентской гонке Хиллари КлинтонПодробнее
Китай провел успешное наземное испытание самого большого гидросамолета в миреКитай провел успешное наземное испытание самого большого гидросамолета в мире
Сообщается, что судно готово к первому полетуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Moscow Comic Convention11 фото
30 апреля
Moscow Comic Convention
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентностиВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за BrexitВ миреБелый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
В Москве начали отключать отопление
Тела троих погибших найдены на месте схода оползня на юге Киргизии
Что случилось этой ночью: понедельник, 1 мая
Оппозиция провела антикоррупционный марш в Новосибирске
Пассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
Более 80 человек эвакуированы из инфекционной больницы в Москве
Конгресс США согласовал бюджет страны до сентября 2017 года
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи