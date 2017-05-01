Что случилось этой ночью: понедельник, 1 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский авиалайнер, летевший в Бангкок, перед посадкой попал в зону турбулентности. Около 20 пассажиров получили травмы. "Аэрофлот" заявляет, что экипаж самолета Москва-Бангкок не мог предупредить пассажиров о турбулентности.

- Госдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением президента Филиппин Родриго Дутерте в США. Администрация президента готовится к критике со стороны правозащитников после беседы Дональда Трампа с филиппинским лидером.

- Бывший премьер-министр Великобритании Тонии Блэр заявил о возвращении в политику. Сделать это его побудил процесс выхода страны из Евросоюза.

- Белый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету. Изменения в законах могут повлиять на деятельность СМИ, защищенных Первой поправкой к конституции США, гарантирующей право на свободу слова.