Шеф ЦРУ посетил с необъявленным визитом Южную Корею

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Майкл Помпео посетил Сеул, где провел встречи за закрытыми дверями с главой разведслужб Южной Кореи и основными советниками президента страны, сообщает в понедельник южнокорейская газета "Чосон ильбо".

По ее данным, необъявленный визит состоялся в минувшие выходные на фоне осложнившейся ситуации вокруг КНДР.

В ходе встреч Помпео донес до южнокорейской стороны детали политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении Пхеньяна, а также дал оценку ситуации, складывающейся в руководстве КНДР.

Посольство США в Южной Корее подтвердило факт визита, отметив, что "глава ЦРУ и его супруга находятся в Сеуле для встреч с представителями командования американских вооруженных сил в Корее и с сотрудниками посольства".